Россия будет укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет – Путин

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В нынешнее сложное время Россия будет только укрепляться, а ее успех в этом будет зависеть от достижений и инициативности ее граждан, объединенных общими ценностями, культурой, традициями и историей. Об этом заявил Владимир Путин.

"Вы живете, растете в очень динамичное время, когда мир меняется, причем меняется стремительно. Россия в этом сложном мире, уверен, будет только укреплять свою силу, самостоятельность, суверенитет", – сказал он, обращаясь с приветственным словом к участникам фестиваля "Большая перемена" на ВДНХ.

По словам президента, стране предстоит работа по многим направлениям, в том числе по развитию экономики, науки, гражданского общества и патриотизма. Многое из этого зависит от инициативности самих россиян, от людей, которые по-настоящему вовлечены в происходящее на их малой и большой родине, считает он.

У нынешнего поколения россиян есть все качества, необходимые, чтобы построить достойное будущее в своей стране, подытожил Путин.

Ранее президент заявил, что Россия не уйдет с глобальной экономической арены, если не решит сделать это сама, поскольку никто не способен отделить ее от остального мира. Он также отметил, что все больше стран в мире намерены проводить независимую экономическую политику.

