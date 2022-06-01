Путин поддержал создание детского движения "Большая перемена"

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Владимир Путин поддержал инициативу о создании единого детского и молодежного движения "Большая перемена".

"Поддерживаю вашу инициативу о едином детском движении", – сказал президент России в видеообращении к участникам фестиваля "Большая перемена" по случаю Международного дня защиты детей.

Путин отметил, что движение призвано сформировать интересную, доступную и равную среду для развития молодого поколения. При этом, по словам президента, ее устройство должны определить сами дети.

Законопроект о создании в России движения детей и молодежи "Большая перемена" внесли в Госдуму 19 мая. Авторы законопроекта предложат президенту РФ возглавить наблюдательный совет движения. Участниками движения смогут быть школьники от шести лет, а также учащиеся техникумов и колледжей. Наставниками движения не могут быть иностранные агенты и аффилированные с ними лица.

Авторами законопроекта выступили представители всех думских фракций и сенаторы. Согласно проекту закона, движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, цель которой – посодействовать проведению государственной политики в интересах детей и молодежи. Также движение направлено на участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей и молодежи.

