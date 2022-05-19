Возрождать в России пионерию никто не собирается – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России никто не собирается возрождать пионерию, в настоящее время в стране создается неформальное общественное движение школьников и молодых людей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

"В последние дни очень много было вопросов и ко мне, и к моим коллегам о возрождении так называемой новой пионерии и так далее. Нет, никто никакие пионерии, никто никакие организации возрождать не собирается", – заявил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что инициатива депутатов Госдумы связана именно с детским и молодежным движением "Большая перемена".

Предложение депутатов нижней палаты парламента создать движение детей и молодежи "Большая перемена" также прокомментировала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Я полностью его поддерживаю. Я уверена, что депутаты, сенаторы не только поддержат этот законопроект, но и примут участие в становлении нового движения", – сказала спикер Совфеда.

Ранее законопроект о создании в России движения детей и молодежи "Большая перемена" внесли в Госдуму. Авторы законопроекта предложат президенту РФ возглавить наблюдательный совет движения. Участниками же движения смогут быть школьники от шести лет, а также учащиеся техникумов и колледжей. Наставниками движения не могут быть иностранные агенты и аффилированные с ними лица.

Авторами законопроекта выступили представители всех думских фракций и сенаторы. Согласно проекту закона, движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, цель которой – посодействовать проведению государственной политики в интересах детей и молодежи. Также движение направлено на участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей и молодежи.

