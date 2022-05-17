В ГД поддержали инициативу создания в РФ аналога пионерского движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Сергей Бурлаков считает, что благодаря созданию в России аналога пионерского движения среди подростков уменьшится количество эгоистов.

"Полностью поддерживаю инициативу. Уверен, что детское движение объединит детей, сделает их дружнее и общительнее, главное – среди подростков станет меньше эгоистов. Я часто общаюсь со школьниками и вижу, что современные дети – исключительные индивидуалисты, и это несет отрицательные последствия как для самих подростков, так и для развития общества", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам депутата, детей в пионерских организациях учили быть нужным другим людям, стране и планете.

При этом он отметил важность организации данного движения так, чтобы оно вызывало у детей и подростков интерес.

Ранее стало известно, что в России может быть создано новое общероссийское движение детей и молодежи.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает данными о создании аналога пионерской организации в России.