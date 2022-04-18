В Госдуме сообщили о необходимости стандартизировать школьные программы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова считает необходимым стандартизировать учебные планы, пособия и программы воспитания в школах.

"По действующему закону "Об образовании", объем и содержание знаний по тому или иному предмету определяется "примерной образовательной программой". В этом термине изначально заложено противоречие. Мне представляется, что именно здесь зафиксирована вариативность нашей системы образования", – передает слова Казаковой РИА Новости.

По мнению политика, в закон об образовании необходимо ввести понятие основной образовательной программы. Она предполагает единый учебный план, рабочие программы, дисциплины, учебники, учебные пособия, а также единую программу воспитания, уточнила Казакова.

Ранее правительство РФ утвердило Концепцию развития дополнительного образования детей до 2030 года. В первую очередь планируется распространить целевую модель развития дополнительного образования по всей стране.