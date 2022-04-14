Глава РАН призвал повысить зарплаты учителям на 25% для повышения престижа профессии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев выступил с инициативой поднять зарплаты педагогам на 25% для повышения престижа профессии. Об этом он заявил в ходе программы "Родительский чат".

Сергеев подчеркнул, что педагоги играют очень большую роль в подготовке кадров для науки и проблема, наблюдающаяся в РФ, состоит в том, что учитель – не самая престижная профессия. Хотя, как обратил внимание эксперт, во времена Советского Союза была обратная ситуация.

"Мы должны здесь много поработать. Это и то, что средняя зарплата по региону, которая платится педагогу, отнюдь не говорит о том, что это самая востребованная и нужная профессия. Давайте платить на 25% больше будем учителям, чтобы показать, что это не просто средняя профессия, а очень важная для нас", – пояснил глава РАН.

Кроме того, вопрос также касается и педагогических институтов. По словам Сергеева, это должны быть институты и система подготовки педагогов такая, чтобы туда шли не только те, кто не попал в исследовательские университеты.

"Над этим нужно работать, проблема учительских кадров, которые ориентировали бы в науку, очень важная", – заключил глава РАН.

Ранее в ГД внесли законопроект о снижении бюрократической нагрузки на учителей. Уточняется, что документом предполагается утвердить перечень учебно-методических и других документов, подготовка которых входит в обязанности педагогов. При этом работу с документацией за пределами этого списка возлагать на учителей будет запрещено.