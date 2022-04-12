В ГД внесен проект об исключении из закона термина "образовательная услуга"

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Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает исключение термина "образовательная услуга" из закона об образовании.

"Поводом для разработки законодательной инициативы стали обращения педагогов, которые отмечают, что формулировка "услуга в сфере образования" не соответствует роли учителей в обучении и воспитании детей и подростков", – говорится в телеграм-канале фракции.

Авторы инициативы отметили, что данный термин имеет неоднозначное толкование и ассоциируется с коммерческими услугами. Его исключение из закона поможет выстроить гармоничные отношения между участниками образовательного процесса, считают в "Единой России".

Ранее министерство просвещения РФ разработало проект уточняющих правил русского языка, затрагивающий некоторые нормы. Он состоит из четырех глав, которые посвящены нюансам написания в словах некоторых гласных и согласных, твердого и мягкого знаков, буквы "й", а также "традиционному написанию" и "морфолого-графическим аналогам".

