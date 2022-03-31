Русский язык вошел в пятерку ведущих языков мира – исследование

Фото: depositphotos/Meranda

Русский язык занял пятое место в перечне 12 ведущих языков мира, сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина.

Русский язык обошел арабский, португальский, немецкий, японский, хинди, бенгали и урду, но при этом уступил английскому, испанскому, китайскому и французскому. По словам экспертов, по основным параметрам русский язык сохраняет срединные позиции – от 4 до 7.

При составлении рейтинга "Индекс-2021" учитывались численность говорящих на языке, численность пользователей интернета и интернет-ресурсов, а также объем научной информации, количество СМИ и статус языка в международных организациях.

Специалисты также проанализировали индекс устойчивости русского языка в СНГ за последние 30 лет. Выяснилось, что он играет важную роль в национальной науке Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

В ноябре прошлого года Минпросвещения РФ подготовило проект по актуализации правила орфографии в русском языке. В ведомстве считают, что новый свод сделает правила более полными, они будут приведены в соответствие с современным состоянием языка.