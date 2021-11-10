Филолог высказался о готовящейся реформе русского языка

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Научный руководитель центра исследований медиакоммуникаций государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, филолог Андрей Щербаков рассказал Москве 24, что проект об изменении языка, который готовит Минпросвещения, поможет закрепить верное написание заимствований.

Ранее стало известно, что ведомство собирается актуализировать в русском языке правила орфографии. На портале проектов нормативных правовых актов опубликован соответствующий документ. Сейчас русский язык опирается на "Правила русской орфографии и пунктуации", утвержденные в 1956 году. За более чем 60 лет появились новые слова и конструкции, написание которых никак не регламентировано существующими правилами. Новый свод призван сделать их более полными.

"Конечно, реформы нужны, потому что язык меняется, норма меняется, поэтому ее нужно периодически изменять. Последняя официальная реформа русской орфографии была в 1956 году. С тех пор прошло довольно много времени", – объясняет Щербаков.

По словам специалиста, в последнее время в русском языке появляется все больше заимствований, поэтому предложения Минпросвещения особенно актуальны.





Андрей Щербаков филолог Когда заимствованное слово приходит в русский язык, появляются варианты в его написании. Допустим, слово риелтор можно написать четырьмя способами. Нужно как-то унифицировать и выбрать вариант: риэлтер или риэлтор, риелтер или риелтор – какой-то из этих четырех.

Филолог также объяснил, почему необходимость в реформе русского языка возникла именно сейчас.

"Нельзя регулировать норму сразу, потому что непонятно, как практика поведет себя, какой вариант окажется более удобным. Нельзя и сразу сказать, приживется ли это слово. Может пройти 5 лет, и оно может вообще уйти из употребления и регулировать его написание не будет необходимости", – говорит Щербаков.

По словам специалиста, в проекте речь идет не только о заимствованиях, но и о написании слов с компонентами, например "мини" и "масс". "Кто-то пишет масс-медиа через дефис, а кто-то слитно, поэтому нужно определиться", – объясняет филолог.





Андрей Щербаков филолог Вообще такие изменения в правила орфографии вносятся постоянно. При Российской академии наук есть орфографическая комиссия, где принимаются решения по корректировке данных для орфографических словарей. Просто Минпросвещения решило еще раз актуализировать эту проблему.

Ранее Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал словом года в РФ в 2021 "спутник". Отмечается, что его начали использовать в девять раз чаще. Такие выводы удалось сделать на основе анализа русскоязычных публикаций в соцсетях и СМИ. Второе место заняло слово "Афганистан": его стали употреблять в 6,5 раза чаще.