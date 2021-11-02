Институт Пушкина назвал русскоязычное слово года

"Слово дня": "спутник"

Государственный институт русского языка имени Пушкина признал "спутник" словом 2021 года в России. Его стали употреблять в девять раз чаще, сообщает РИА Новости.

Для анализа использовали русскоязычные СМИ и публикации в соцсетях.

"Это слово ["спутник". – Прим. ред.] прочно связано с названием российской вакцины, рост частотности употребления обусловлен широким обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом", – подчеркнул научный руководитель проекта "Слово года" Михаил Осадчий.

На втором месте оказалось слово "Афганистан", которое стали употреблять в 6,5 раза чаще. По словам Осадчего, это связано с событиями в стране. Третье место заняло словосочетание "Северный поток", упоминаемость которого возросла в 5 раз.

На четвертом и пятом местах расположились слова "перепись" и "импичмент". Значительно в частоте употребления выросли и слова "QR-код", "антипрививочник" и "антиваксер".

"Замыкают список слова, которые хотя и признаны нами ключевыми в 2021 году, но продемонстрировали падение частотности на фоне четырех предшествующих лет – это "выборы", "нерабочий" и "смертность", – отметил Осадчий.

При этом он подчеркнул, что во время выборов президента в США слово "выборы" стало рекордным по частоте употребления.

Ранее слово года назвал Оксфордский словарь. Им стала краткая форма слова "вакцина" (vax). Согласно данным компании, к сентябрю форма vax стала употребляться в 72 раза чаще. Сейчас она используется для описания выступающих против вакцинации (anti-vaxxers), в названиях приложений для знакомств (vax 4 vax), при выражении разочарования (hot vax summer) и при упоминании бюрократических нововведений (vax pass).

