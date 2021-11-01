18:08
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Оксфордский словарь назвал слово 2021 года
Компания, выпускающая Оксфордский словарь английского языка, признала краткую форму слова "вакцина" (vax) словом года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Guardian.
По данным компании, к сентябрю форма vax стала употребляться в 72 раза чаще. Сейчас она используется для описания выступающих против вакцинации (anti-vaxxers), в названиях приложений для знакомств (vax 4 vax), при выражении разочарования (hot vax summer) и при упоминании бюрократических нововведений (vax pass).
"Первое, что привлекло наше внимание, – это резкий всплеск употребления этого слова. Проникая в наш дискурс, этот "язык вакцин" меняет то, как мы говорим и что думаем об общественном здоровье, обществе и нас самих", – отметил президент Oxford Languages Каспер Грэтвол.
Понятие "вакцина" в английском языке появилось в конце 1790-х годов благодаря врачу Эдварду Дженнеру. Он разработал прививку от человеческой оспы, выяснив, что противоядием вируса выступает оспа коровы или лошади. Тогда его препарат назвали Variola vaccinia.
В 2020 году Оксфордский словарь не смог выбрать слово года. Лексикографы сформировали список слов, в который вошли наиболее упоминаемые слова, связанные с событиями уходящего года. Такими словами были признаны "коронавирус" (coronavirus), "COVID-19", "локдаун" (lockdown), "социальное дистанцирование" (social distancing) и "возобновление" (reopening).
Также в список вошли слова, связанные с событиями января 2020 года: "разрушительный лесной пожар" (bushfire, из-за лесных пожаров в Австралии) и "импичмент" (impeachment, из-за рассмотрения в сенате конгресса США обвинений против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента).
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