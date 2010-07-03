Названо самое популярное слово 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Стало известно наиболее популярное слово текущего года. Его назвал американский словарь Уэбстера, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Наше слово года 2019 – they ("они"), – сообщил специальный редактор издания Питер Соколовски.

Он уточнил, что английский язык испытывает нехватку нейтрального к полу местоимения единственного числа, которое соответствует таким словам, как "все" и "кто-то".

Также слово they может быть применено и по отношению к одному человеку, а не множеству лиц, в случае если его гендерную принадлежность невозможно определить.

Отмечается, что словом 2018 года было justice, что в переводе значит "справедливость".

Ранее слово года выбрал Оксфордский словарь. Отмечалось, что все претенденты на это звание касались экологии.