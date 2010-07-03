Британский словарь определил словосочетание года

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Толковый словарь английского языка Коллинза назвал выражение climate strike ("климатическая забастовка") главным словосочетанием 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким выражением обозначались акции, которые проводились накануне Конференции ООН по вопросам изменения климата в Париже в 2015 году. Позднее подобные форматы протеста стали все более популярными. Во многом это было связано с деятельностью 16-летней экоактивистки из Швеции Греты Тунберг.

Стоит отметить, что главным выражением 2017 года британский словарь назвал fake news ("фейковые новости"). В минувшем году самым популярным стало слово single-use ("одноразовый").

Ранее Грета Тунберг отказалась от премии в сфере защиты экологии. Она объяснила свое решение тем, что "климатическому движению не нужно премий". Девочка заявила, что пока страны не начнут прилагать максимум усилий для защиты окружающей среды, она не будет принимать никаких наград.

В начале октября Владимир Путин сказал, что не разделяет восторгов по поводу выступления Тунберг. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что в России учитываются экологические вопросы, которые поднимает шведка.

