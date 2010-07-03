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Общество

14:00

Оксфордский словарь выбрал слово года

общество за рубежом

Фото: TACC/EPA/LUKAS COCH

Оксфордский словарь назвал "климатическое чрезвычайное происшествие" (climate emergency) главным выражением года, сообщают "Дни.ру".

Другими претендентами на это звание были слова, связанные с экологическими проблемами. В перечень наиболее популярных выражений также включили "экологическую тревожность" (eco-anxiety), "борьбу с изменением климата" (climate action), "климатическое отрицание" (climate denial), "вымирание" (extinction) и "стыд от полета" (flight shame).

По словам редактора Оксфордского словаря Кэтрин Коннор Мартин, при работе с заявками стало очевидно, что почти все выражения и слова были связаны с климатом. Специалистам пришлось анализировать множество вариантов.

Толковый словарь английского языка Коллинза главным словосочетанием 2019 года назвал выражение climate strike ("климатическая забастовка"). Таким выражением обозначались акции, проводимые накануне Конференции ООН по вопросам изменения климата в Париже в 2015 году.

Позднее подобные форматы протеста стали все популярнее. Во многом это было связано с деятельностью экоактивистки из Швеции Греты Тунберг.

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