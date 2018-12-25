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11:44

Названы 20 самых популярных слов уходящего года

общество

11:44

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Фото: depositphotos/GaudiLab

Макарошки, мундиаль, рэп, автокефалия и новичок. Эти и другие понятия объединил символический словарь уходящего года. В него попали 20 слов, которые в той или иной степени затронули жизнь общества, передает РИА Новости со ссылкой на главреда интернет-портала "Словари XXI века" Алексея Михеева.

Кроме упомянутых слов, в список попали валежник, "желтые жилеты", "Зимняя вишня", кокошники, крымский мост, мамаево кокорище, мусорные полигоны, Никольская, нога Акинфеева, пенсионный и предпенсионный возраст, рай, солсберецкий собор, томос и "хайли-лайкли". Все они были определены в ходе голосования в группе в Facebook.

Понятия относятся к прошедшему в России чемпионату мира по футболу, ситуации с УПЦ, протестам во Франции, отравлению в Солсбери, изменениями в пенсионном законодательстве, разрешению свободно собирать валежник, протестам против мусорных полигонов, скандалом вокруг бывшего саратовского министра, пожаром в кемеровском ТЦ и отменой концертов рэп-исполнителей.

По утверждению Михеева, у проекта нет цели "ограничиться одним словом". "У меня нет такой задачи – вывести топ-3, топ-5, топ-10. Наверно, 20, как минимум, слов есть, и вот в эту двадцатку, конечно, рэп войдет, равно как и "желтые жилеты", которые вот тоже появились в ноябре, и стали уже знаковым символом года по всем показателям", – рассказал главный редактор портала.

Когда авторы идеи подводили предварительные итоги конкурса, одним из претендентов на лидерство было слово "пенсионный". Его, по мнению Михеева, можно назвать основным в году. Говоря о попадании в список рэпа, эксперт отметил, что события, произошедшие в конце года запоминаются лучше тех, что были в начале.

"Например, чем вам помнится слово "курсанты"? Вот вы не скажете с ходу, а в январе самым запоминающимся словом было, когда курсанты одного из училищ записали видео, и все его обсуждали. Еще год не прошел, уже декабрь, а вы уже и не помните. Оно просто уже ушло, выпало", – пояснил Михеев.

Ранее американский толковый словарь Merriam-Webster's Collegiate Dictionary назвал словом 2018 года существительное "справедливость". Издание сочло, что это понятие оказалось в центре многих общественных дискуссий по социальным, уголовным, экономическим и другим вопросам.

общество

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