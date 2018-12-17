Названо слово 2018 года

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Существительное "справедливость" названо словом года по версии американского толкового словаря Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, сообщает News.ru.

Понятие справедливости в 2018 году оказалось в центре многих общественных дискуссий по социальным, уголовным, экономическим и другим вопросам.

Значение этого слова уточняли на портале словаря на 74% чаще, чем в прошлом году. Люди уточняли, что имеется в виду в тех случаях, когда используется данный термин.

В английском языке слово "справедливость" имеет самые разные значения – от юридического до философского.

В прошлом году редакция словаря назвала словом года "феминизм". Этот термин стал популярным на фоне секс-скандалов и флешмобов в соцсетях.