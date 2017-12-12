Авторитетный американский словарь назвал слово года

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"Феминизм" стал главным словом 2017 года по версии авторитетного словаря Merriam-Webster. В течение года его чаще всего искали пользователи сервиса.
Популярность термина носила волновой характер. Так всплеск был отмечен в январе, когда после инаугурации президента США Дональда Трампа в стране прошли протесты феминисток. Еще один пик случился, когда советник Трампа Келлиэнн Конуэй дала интервью, в котором рассказала, что значит быть феминисткой.
Кроме того, популярностью пользовались слова "замешанный" (complicit), "ураган" и "оплошность" (gaffe). Первое – связано с расследованиями утечек в администрации Трампа, а последнее с ошибочным объявлением победителем фильма "Ла-ла-лэнд" на премии "Оскар", сообщает "Газета.ру".
Ранее итоги года подвели видеохостинг YouTube, отобравший самые популярные видеоролики, а также музыкальные сервисы "Яндекс.Музыка" и iTunes, они назвали самые востребованные песни 2017 года.
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