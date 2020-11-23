Оксфордский словарь не смог выбрать слово 2020 года

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Оксфордский словарь английского языка, традиционно оглашающий в ноябре главное слово года, не смог выделить единственное понятие, наиболее полно описывающее 2020 год. Об этом сообщает ТАСС.

Лексикографы сформировали список слов, в который вошли наиболее упоминаемые слова, связанные с событиями уходящего года. Такими словами были признаны "коронавирус" (coronavirus), "COVID-19", "локдаун" (lockdown), "социальное дистанцирование" (social distancing) и "возобновление" (reopening).

Также в список вошли слова, связанные с событиями января 2020 года: "разрушительный лесной пожар" (bushfire, из-за лесных пожаров в Австралии) и "импичмент" (impeachment, из-за рассмотрения в сенате конгресса США обвинений против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента).

Слово "белорусский" в Оксфордском университете посчитали одним из главных слов августа 2020 года в связи с событиями, вызванными переизбранием в Белоруссии Александра Лукашенко на шестой президентский срок.

Ранее британский словарь Collins English Dictionary назвал "локдаун" главным словом 2020 года. По подсчетам ученых, в текущем году данное слово было употреблено 250 тысяч раз. По мнению экспертов, его популярность в разных странах вызвана тем, что пандемия затронула миллиарды людей по всему миру.

По версии Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, главными словами 2020 года стали "самоизоляция" и "обнуление".