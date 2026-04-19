Трамп пообещал расследовать гибель и пропажу 11 ученых в США

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в обстоятельствах исчезновения и гибели 11 высокопоставленных американских ученых. Об этом сообщает Fox News.

По словам американского лидера, расследование по данному вопросу будет проведено в ближайшие полторы недели.

По данным американских СМИ, речь идет как минимум об 11 случаях, когда люди либо погибли, либо пропали без вести. Хронология ведется с 2022 года. Подавляющее большинство из них занимались исследованиями в области ядерной физики и космоса, некоторые имели отношение к изучению НЛО.

Ранее сообщалось, что в США разыскивают отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасланда – его подозревают в сокрытии данных об НЛО. По информации СМИ, 27 февраля военного в последний раз видели в Альбукерке, после чего он пропал. Шериф округа объявил его в розыск.