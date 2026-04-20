Григорий Лепс признался, что отказался от алкоголя

Народный артист России Григорий Лепс заявил, что отказался от алкоголя, поскольку его употребление уже "сказывалось на здоровье", передает издание "СтарХит".

"Где-то на Рождество прекратил это дело, и, хотя не было никаких серьезных загулов, я несколько дней не выходил из дома – дня три. В общем, со всем покончено", – признался артист.

Певец надеется, что новый образ жизни станет для него привычкой. Он также подчеркнул, что сейчас много времени уделяет себе, своему телу и музыке.

Кроме того, Лепс планирует в следующем году пробежать 65 километров в честь своего юбилея. Вместе с тем он признался, что мало кто верит в эту затею. По словам артиста, за ним всегда будет следовать машина с лекарствами и водой. Время забега составит около 10 часов, однако, если учитывать отдых раз в 15 километров, – приблизительно 12.

Ранее Лепс рассказал, что хочет усыновить детей. Певец отметил, что даст им свои отчество и фамилию. Артист уточнил, что может сделать это через 3–4 месяца.