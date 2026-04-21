Суд арестовал женщину, устроившую ДТП с двумя жертвами в Москве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Обвиняемая в массовом смертельном ДТП в центре Москвы арестована, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Таганский суд Москвы арестовал Анну Владимирову, которая обвиняется по статье 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух лиц"), и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

ДТП произошло вечером 20 апреля на улице Садовой-Черногрязской. Женщина 1996 года рождения за рулем Mercedes сбила человека на электровелосипеде, а затем столкнулась с припаркованным авто и врезалась в дорожное ограждение. После этого иномарка влетела еще в пять машин.

В результате погибли водитель электровелосипеда, а также пассажирка автомобиля Mitsubishi. Еще два человека обратились за медпомощью. Причиной аварии могло стать значительное превышение скорости автомобиля Mercedes.

Также выяснилось, что вероятная виновница аварии ехала на автомобиле без государственных регистрационных знаков, а в момент происшествия была в состоянии алкогольного опьянения.



