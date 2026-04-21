21 апреля, 19:20

Происшествия

Суд арестовал женщину, устроившую ДТП с двумя жертвами в Москве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Обвиняемая в массовом смертельном ДТП в центре Москвы арестована, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Таганский суд Москвы арестовал Анну Владимирову, которая обвиняется по статье 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух лиц"), и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

ДТП произошло вечером 20 апреля на улице Садовой-Черногрязской. Женщина 1996 года рождения за рулем Mercedes сбила человека на электровелосипеде, а затем столкнулась с припаркованным авто и врезалась в дорожное ограждение. После этого иномарка влетела еще в пять машин.

В результате погибли водитель электровелосипеда, а также пассажирка автомобиля Mitsubishi. Еще два человека обратились за медпомощью. Причиной аварии могло стать значительное превышение скорости автомобиля Mercedes.

Также выяснилось, что вероятная виновница аварии ехала на автомобиле без государственных регистрационных знаков, а в момент происшествия была в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте также


Главное

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

