21 апреля, 08:50

Происшествия

Опубликованы кадры ДТП на Садовом кольце

Видео: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Появилась видеозапись аварии, произошедшей поздним вечером 20 апреля на Садовом кольце. Кадры опубликовал столичный Дептранс.

На видео запечатлено, как автомобиль столкнулся с велосипедистом, после чего вылетел на несколько проезжающих машин.

ДТП произошло на улице Садовая-Черногрязская. В связи с этим движение по внешней стороне Садового кольца осуществлялось по одной полосе, а по внутренней стороне было перекрыто, возможность проехать сохранялась только по полосе встречного движения.

В результате аварии погибли два человека. По данным столичной прокуратуры, женщина-водитель автомобиля Mercedes столкнулась с электровелосипедом и такси, после чего наехала на место проведения ремонтных работ и врезалась в еще две машины. Велосипедист скончался на месте, пострадавшую пассажирку автомобиля Mitsubishi доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

Установление всех обстоятельств случившегося находится на контроле прокуратуры Центрального административного округа.

происшествияДТПгород

