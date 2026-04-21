21 апреля, 08:20
Два человека погибли в ДТП на Садовом кольце
Фото: Москва 24
Два человека погибли при столкновении нескольких автомобилей на улице Садовая-Черногрязская в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
По информации ведомства, женщина-водитель автомобиля Mercedes столкнулась с электровелосипедом и такси, после чего наехала на место проведения ремонтных работ и врезалась еще в две машины.
В результате столкновения водитель электровелосипеда скончался на месте от полученных травм. Женщина-пассажир автомобиля Mitsubishi была доставлена в больницу, однако спасти ее не удалось. Также есть пострадавшие.
Прокуратура Центрального административного округа взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП, ход и результаты проверки.
Об аварии на улице Садовая-Черногрязская стало известно вечером 20 апреля. В связи с произошедшим движение по внешней стороне Садового кольца осуществлялось по одной полосе, а по внутренней стороне было перекрыто. Проехать можно было только по полосе встречного движения. Изначально сообщалось о двух пострадавших.
