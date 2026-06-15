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15 июня, 15:22

Общество

В Москве за сутки может выпасть до двух третей месячной нормы осадков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном регионе в понедельник, 15 июня, может выпасть до 50 миллиметров осадков, что близко к двум третям месячной нормы июня. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Уточненные прогнозы обещают сегодня не только ливни и грозы, местами не исключен град и шквалистые усиления ветра – скорость ветра при грозе может достигать 12–17 метров в секунду", – написал Леус.

В среднем ожидается около 20–30 миллиметров осадков, а в отдельных районах – до 50 миллиметров. Синоптик предупредил, что в Москве и Подмосковье возможны удары молний, падения деревьев или их ветвей, а также повреждения слабо закрепленных конструкций. Также вероятны временные подтопления дорожной сети и дворовых территорий.

Ранее комплекс городского хозяйства предупреждал, что интенсивные осадки сохранятся в столице до утра 16 июня. Городские службы перевели в режим повышенной готовности.

В целом на протяжении недели до 21 июня в Москве прогнозируется прохладная и дождливая погода, соответствующая маю. С понедельника по субботу включительно регион окажется в тыловой части североатлантического циклона. Ночью температура будет опускаться до 8–13 градусов, а днем варьироваться в пределах 15–20 градусов, что на 5 градусов ниже нормы.

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