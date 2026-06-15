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15 июня, 15:36

Политика

Памфилова допустила проблемы со связью в регионах РФ во время выборов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Проблемы с различными видами связи могут возникнуть в регионах России во время выборов, меры будут связаны с обеспечением безопасности. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Я считаю, что не надо роптать, потому что давайте поставим на чашу весов: ты не смог зайти в интернет или спасенные жизни людей", – приводит слова Памфиловой ТАСС.

По ее словам, комиссии уже научились проводить дистанционное электронное голосование в таких условиях. В частности, на участках будут поставлены дополнительные точки Wi-Fi. Также участки будут обеспечены резервными источниками питания и впервые будет назначен сотрудник, отвечающий за обеспечение эвакуации и предупреждение диверсий.

"Во время выборов в условиях режима повышенной готовности, в условиях, когда приграничные, воссоединенные, да и другие сейчас субъекты РФ как никогда испытывают очень большую активность БПЛА. И мы должны это в первую очередь учитывать", – заключила Памфилова.

Выборы в нижнюю палату парламента назначены на 20 сентября. Голосование будет трехдневным. Право участвовать в выборах имеют 18 российских партий, а без сбора подписей избирателей в голосовании смогут принимать участие лишь 12 партий.

Срок полномочий избранных депутатов составит 5 лет и будет действовать до сентября 2031 года. Количество мест останется прежним – всего 450.

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