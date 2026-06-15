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15 июня, 16:04

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Bloomberg: Apple задумалась о платной подписке на ИИ-функции Siri

Apple задумалась о платной подписке на Siri

Компания Apple задумалась о том, чтобы сделать платными продвинутые функции голосового помощника Siri из-за роста затрат на обслуживание и развитие сервисов искусственного интеллекта. Об этом написал журналист агентства Bloomberg Марк Гурман, ссылаясь на знакомые с планами американской корпорации источники.

Базовые возможности голосового помощника и дальше будут бесплатными. Таким образом, Apple может применить бизнес-модель, которую уже используют некоторые разработчики ИИ-сервисов. Среди них, например, компания OpenAI.

Если говорить о платных функциях, то это могут быть сложные многоэтапные запросы, инструменты генерации изображений и другие опции Apple Intelligence, которые требуют серьезных вычислительных ресурсов. Прямо сейчас такая модель не начнет работать, потому что обновленная версия Siri находится на ранней стадии развития.

В начале июня Apple презентовала новую версию операционной системы iOS 27 и Siri AI. Голосовой помощник теперь будет работать в отдельном приложении. Пользователям предложат работать с ассистентом в голосовом или текстовом режимах.

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