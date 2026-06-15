15 июня, 15:40Транспорт
Ограничения на полеты сняты в аэропортах Жуковский и Домодедово
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Временные ограничения сняты в аэропортах Жуковский и Домодедово, сообщила пресс-служба Росавиации.
В ведомстве уточнили, что они вводились для обеспечения безопасности полетов.
Указанные авиагавани принимали и выпускали самолеты по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании перелетов.
Меры безопасности приняли на фоне атаки БПЛА на Москву в понедельник, 15 июня. По словам Сергея Собянина, на подлете к столице были сбиты четыре беспилотника. На месте падения обломков работали экстренные службы.