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15 июня, 15:40

Транспорт

Ограничения на полеты сняты в аэропортах Жуковский и Домодедово

Фото: 123RF.com/teka77

Временные ограничения сняты в аэропортах Жуковский и Домодедово, сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве уточнили, что они вводились для обеспечения безопасности полетов.

Указанные авиагавани принимали и выпускали самолеты по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании перелетов.

Меры безопасности приняли на фоне атаки БПЛА на Москву в понедельник, 15 июня. По словам Сергея Собянина, на подлете к столице были сбиты четыре беспилотника. На месте падения обломков работали экстренные службы.

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