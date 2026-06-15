В Волгоградской области женщина умерла после того, как муж зарезал сына у нее на глазах

Фото: sledcom.ru

В Волгоградской области следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в убийстве собственного сына во время семейного застолья. Об этом сообщает СК по региону в МАХ.

По данным следствия, ночью 13 июня между мужчиной и его 40-летним сыном произошел бытовой конфликт. Свидетелем ссоры стала супруга подозреваемого и мать потерпевшего, которой во время происходящего стало плохо.

Следователи считают, что после взаимных оскорблений мужчина схватил кухонный нож и нанес сыну не менее 12 ударов в грудь, живот, шею и руки. От полученных ранений тот скончался на месте. Позже подозреваемый заметил, что супруга также не подает признаков жизни, и вызвал скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов.

На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Причины смерти женщины устанавливаются.

Ранее на юго-западе Москвы задержали мужчину, который в ходе пьяной ссоры убил ножом знакомого. Фигурант на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес знакомому не менее 15 колото-резаных ранений. Пострадавший скончался на месте происшествия.