30 марта, 09:14

Происшествия

Пьяный пасынок ночью зарезал отчима и напал на соседа в Омской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Омской области"

В Омской области пьяный 19-летний мужчина на почве конфликта зарезал своего отчима. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 27 марта в поселке Скородум Усть-Ишимского района. После расправы над 42-летним отчимом, который скончался на месте, молодой человек с ножом в руках начал преследовать 48-летнего соседа, попытавшегося оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. Он также получил удар ножом в шею.

Раненый упал на пол квартиры, из-за чего нападавший посчитал его мертвым и скрылся с места преступления. Позднее сосед пришел в себя и рассказал о случившемся знакомому.

Подозреваемого задержали. Ему вменяют покушение на убийство двух лиц, и непосредственно убийство (части 1 и 2 статьи 105 УК РФ). Молодой человек заключен под стражу до завершения следственных мероприятий.

Ранее сообщалось, что 51-летний житель Подмосковья убил своего 46-летнего знакомого. ЧП произошло из-за конфликта на фоне алкогольного опьянения. Мужчина нанес оппоненту удар ножом в шею, от чего тот скончался на месте. После произошедшего злоумышленник самостоятельно сообщил правоохранителям о преступлении. В результате его арестовали.

