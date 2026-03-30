Пьяный пасынок ночью зарезал отчима и напал на соседа в Омской области

В Омской области пьяный 19-летний мужчина на почве конфликта зарезал своего отчима. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 27 марта в поселке Скородум Усть-Ишимского района. После расправы над 42-летним отчимом, который скончался на месте, молодой человек с ножом в руках начал преследовать 48-летнего соседа, попытавшегося оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. Он также получил удар ножом в шею.

Раненый упал на пол квартиры, из-за чего нападавший посчитал его мертвым и скрылся с места преступления. Позднее сосед пришел в себя и рассказал о случившемся знакомому.

Подозреваемого задержали. Ему вменяют покушение на убийство двух лиц, и непосредственно убийство (части 1 и 2 статьи 105 УК РФ). Молодой человек заключен под стражу до завершения следственных мероприятий.

