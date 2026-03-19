Новости

Новости

19 марта, 08:47

Происшествия

Юноша устроил поножовщину на автомойке в Троицке

Фото: MAX/"Петровка, 38"

Юноша устроил поножовщину на автомойке в Троицке. Об этом сообщается в официальном канале МВД России по Москве в мессенджере MAX.

По данным ведомства, инцидент произошел на 6-й Нововатутинской улице. Между двумя группами граждан возник конфликт, в ходе которого 19-летний приезжий человек ударил ножом оппонента.

Пострадавшего с проникающим ранением груди доставили в больницу. Врачи квалифицировали его травмы как тяжкий вред здоровью.

Нападавший задержан на месте сотрудниками патрульно-постовой службы, нож изъят. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", он заключен под стражу.

Ранее в Санкт-Петербурге двух мужчин приговорили к 17 годам лишения свободы за убийство женщины. В период с 31 июля по 2 августа 2024 года они в состоянии наркотического опьянения находились в квартире на Краснопутиловской улице, где нанесли 25-летней знакомой не менее 581 ранения тремя кухонными ножами в разные части тела.

