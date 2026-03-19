Фото: MAX/"Петровка, 38"

Юноша устроил поножовщину на автомойке в Троицке. Об этом сообщается в официальном канале МВД России по Москве в мессенджере MAX.

По данным ведомства, инцидент произошел на 6-й Нововатутинской улице. Между двумя группами граждан возник конфликт, в ходе которого 19-летний приезжий человек ударил ножом оппонента.

Пострадавшего с проникающим ранением груди доставили в больницу. Врачи квалифицировали его травмы как тяжкий вред здоровью.

Нападавший задержан на месте сотрудниками патрульно-постовой службы, нож изъят. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", он заключен под стражу.

