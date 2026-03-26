Новости

Новости

26 марта, 18:20

Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве знакомого в подмосковных Мытищах

Фото: mosobl.sledcom.ru

Суд арестовал 51-летнего жителя Подмосковья, который обвиняется в убийстве своего 46-летнего знакомого, передала пресс-служба СК России по Московской области.

По предварительной версии следствия, 23 марта обвиняемый находился вместе со своим знакомым в бытовке в селе Федоскино городского округа Мытищи. Между ними разгорелся конфликт, и фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес оппоненту удар ножом в шею. От ранения потерпевший скончался на месте.

После произошедшего обвиняемый самостоятельно сообщил правоохранителям о преступлении. Следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления, назначили различные экспертизы.

Ранее 35-летний житель Омской области получил смертельный удар ножом в сердце, когда пытался помириться с бывшей возлюбленной. Мужчина пытался наладить отношения с 44-летней женщиной, но та отказала, из-за чего между ними произошел конфликт. В результате мужчина напал с ножом на потерпевшую, которая убежала на кухню, взялась за другой нож и ударила экс-возлюбленного в сердце.

