Суд арестовал обвиняемого в убийстве знакомого в подмосковных Мытищах

Суд арестовал 51-летнего жителя Подмосковья, который обвиняется в убийстве своего 46-летнего знакомого, передала пресс-служба СК России по Московской области.

По предварительной версии следствия, 23 марта обвиняемый находился вместе со своим знакомым в бытовке в селе Федоскино городского округа Мытищи. Между ними разгорелся конфликт, и фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес оппоненту удар ножом в шею. От ранения потерпевший скончался на месте.

После произошедшего обвиняемый самостоятельно сообщил правоохранителям о преступлении. Следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления, назначили различные экспертизы.

