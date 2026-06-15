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15 июня, 15:03

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Эксперт по этикету Коломацкая назвала дурным тоном видеозвонки в поезде

Эксперт по этикету назвала главные табу для пассажиров в самолете и поезде

Фото: depositphotos/paulprescott

Совершать видеозвонки по громкой связи и не предупреждать других пассажиров о своем передвижении считается моветоном при путешествии поездом и самолетом. Таким мнением с Москвой 24 поделилась специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая.

По ее словам, минимальный набор правил хорошего тона для любого пассажира держится на уважении личных границ путешествующих.

"Надо стараться не прижиматься к соседу, не заглядывать в экран его телефона или в книгу, обязательно предупреждать окружающих о своем передвижении: "Извините, я пройду". Молчаливо перелезать через соседа – это грубость", – отметила эксперт.

Также, согласно правилам хорошего тона, важно не трясти чужую полку в поезде или спинку впередистоящего кресла, не стучать по ним и не дергать за подголовник.

Особенно важно объяснять это детям. Ребенок, который пинает спинку кресла, громко кричит, ходит по рядам, мешая другим, – это проблема родителей. Важно контролировать поведение несовершеннолетнего, а когда не получается справиться, извиниться перед окружающими.
Надежда Коломацкая
специалист по этикету и эффективным коммуникациям

При этом в поезде дурным тоном считается совершение видеозвонков по громкой связи. К тому же не стоит разговаривать на повышенных тонах в ночное время с 23:00 до 07:00: даже если не хочется спать, надо уважать покой окружающих и общаться шепотом, подчеркнула Коломацкая.

Также, когда есть возможность, следует помогать соседям с сумками: поднять чемодан на верхнюю полку или в багажное отделение. Отказать слабому или пожилому – это дурной тон, подчеркнула специалист.

"Еще надо помнить, что при длительном нахождении с другими людьми в замкнутом пространстве гигиена – это святое. Поэтому перед поездкой желательно принять душ и взять с собой влажные салфетки, чтобы в дороге можно было освежиться. Но делать любые гигиенические процедуры, к которым, кстати, относится и расчесывание, надо только в уборной", – отметила Коломацкая.

Кроме этого важно учитывать, что любые резкие запахи в салоне становятся пыткой для других пассажиров, особенно для аллергиков. Поэтому лучше всего использовать в дороге только дезодорант без яркого аромата и отказаться от духов и сильно пахнущей косметики, посоветовала Коломацкая.

Ранее эксперт по этикету Екатерина Богачева рассказала, какие правила этикета важно соблюдать на экскурсии. Например, она посоветовала заранее уточнить у гида, когда ему можно задавать вопросы, поскольку кто-то удачно строит повествование на ответах, а кому-то сложно после них переключаться к основной теме.

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Трошина Любовь

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