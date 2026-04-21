Два человека доставлены в больницу после ДТП на Садовом кольце

Два человека доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести после ДТП с несколькими авто на улице Садовая-Черногрязская в центре Москвы. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

Предварительно, водитель автомобиля BMW столкнулся с велосипедистом, после чего наехал на место производства ремонтных работ и столкнулся еще с четырьмя машинами.

В результате аварии велосипедист скончался, водителя и пассажира BMW госпитализировали. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП, на месте также работает следственно-оперативная группа.

Авария на улице Садовая-Черногрязская произошла вечером 20 апреля. В связи с ДТП движение по внешней стороне Садового кольца осуществляется по одной полосе, по внутренней стороне – перекрыто и осуществляется по полосе встречного движения.

Ранее на Базовской улице в Москве погиб пешеход, который переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса автобуса. По предварительным данным, инцидент произошел в районе дома 19.