Мужчина погиб в результате ДТП с автобусом на севере Москвы

На Базовской улице в Москве погиб пешеход, который переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса автобуса, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в районе дома № 19 водитель автобуса сбил мужчину. От полученных травм пешеход скончался.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия, на месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием 8 автомобилей произошло в Обручевском районе на юго-западе столицы. Авария случилась вблизи дома № 115А на Ленинском проспекте 9 апреля. В результате ЧП обошлось без пострадавших.