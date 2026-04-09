Агентство "Москва": 8 автомобилей столкнулись на Ленинском проспекте в столице

ДТП с участием 8 автомобилей произошло в Обручевском районе на юго-западе столицы, передает Агентство "Москва" со ссылкой на информированный источник.

Авария случилась вблизи дома 115А на Ленинском проспекте, уточнил собеседник издания. В числе участников аварии оказались 7 легковых автомобилей и 1 грузовик, следующих в центр.

По уточнению инсайдера, в результате ЧП обошлось без пострадавших. В настоящее время движение в сторону центра затруднено.

Еще одна авария с аналогичным количеством участников ранее произошла в подмосковном Подольске. На 34-м километре Каширского шоссе грузовик Scania столкнулся с семью автомобилями.

До этого водитель Lexus повредил сразу 14 машин на Дмитровском шоссе. ДТП случилось из-за попытки автолюбителя скрыться от погони. Тем не менее полицейским удалось его остановить и задержать.