Агентство "Москва": Toyota въехала в стену жилого дома на востоке столицы

Автомобиль Toyota въехал в стену жилого дома на востоке столицы, передало Агентство "Москва" со ссылкой на информированный источник.

По данным СМИ, авария была зафиксирована на улице Плющева, дом 17, корпус 1. По утверждению собеседника издания, в результате обошлось без жертв.

Ранее автомобиль Lexus въехал в стену дома на Большой Грузинской улице. Позднее уточнили, что ДТП случилось на Зоологической улице.

Причиной стала потеря контроля со стороны женщины-водителя. Не справившись с управлением, она снесла шлагбаум и стену подъезда. В результате пострадал один человек.

Третья авария за сутки произошла в Новолужнецком проезде. Там водитель такси, двигаясь с нарушением безопасной дистанции, столкнулся с попутным служебным автомобилем конвоя. В последнем находились двое конвоируемых граждан, обоих с травмами госпитализировали. Полиция начала проверку.