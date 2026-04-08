08 апреля, 15:09
Такси врезалось в автомобиль конвоя в центре Москвы
В центре Москвы произошло столкновение такси с автомобилем конвоя, в котором находилось двое конвоируемых граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.
В ведомстве сообщили, что во вторник, 7 апреля, в Новолужнецком проезде произошло ДТП. По предварительным данным, водитель такси, двигаясь с нарушением безопасной дистанции, столкнулся с попутным служебным автомобилем конвоя.
В ходе аварии пострадали двое конвоируемых, их доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции начали проверку по данному происшествию.
