Такси врезалось в автомобиль конвоя в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре Москвы произошло столкновение такси с автомобилем конвоя, в котором находилось двое конвоируемых граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

В ведомстве сообщили, что во вторник, 7 апреля, в Новолужнецком проезде произошло ДТП. По предварительным данным, водитель такси, двигаясь с нарушением безопасной дистанции, столкнулся с попутным служебным автомобилем конвоя.

В ходе аварии пострадали двое конвоируемых, их доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции начали проверку по данному происшествию.

