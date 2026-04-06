В Мытищах девушка устроила ДТП на автомобиле каршеринга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Инцидент произошел в ночь на 5 апреля возле одного из домов, который находится на Крупской улице. По данным ведомства, местная жительница 1994 года рождения, находясь в состоянии опьянения за рулем машины каршеринга марки Geely, наехала на парковочные столбики. В результате ДТП никто не пострадал.

При этом правоохранители также выяснили, что ранее злоумышленницу лишили водительских прав. В отношении нее были составлены административные протоколы по статьям "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения" и "Повреждение дорог или других дорожных сооружений".

Кроме того, было установлено, что машиной женщина завладела неправомерно. В связи с этим рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об угоне.

Ранее в Братске Иркутской области 45-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем машины, сбила на нерегулируемом пешеходном переходе четырех человек в возрасте от 16 до 18 лет. В результате аварии 18-летнему молодому человеку и трем девушкам 16–17 лет потребовалась медпомощь.

Проведенное медосвидетельствование водителя показало, что концентрация алкоголя в организме превысило допустимое значение в 4,5 раза. По факту случившегося заведено административное производство. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

