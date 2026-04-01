01 апреля, 05:59

Происшествия

Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Приморье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Уссурийск – Пограничный – Госграница. Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по региону.

В результате ДТП 20-летняя пассажирка погибла на месте происшествия, 36-летний водитель и 4 пассажира (мужчины в возрасте 19 и 20 лет, женщины в возрасте 39 лет и 21 года) были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Предварительно установлено, что водитель одного из автомобилей не справился с управлением при повороте и совершил столкновение.

По факту ДТП следователи МВД по Пограничному округу завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Ранее водитель сбил 8-летнего школьника во дворе жилого дома в Москве. Ребенок был госпитализирован, его состояние не уточняется. По факту произошедшего проводится процессуальная проверка.

