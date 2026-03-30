30 марта, 07:14

Происшествия

Несколько автомобилей столкнулись на 68-м км МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 68-го километра МКАД, перед съездом № 67А. Об этом сообщил столичный Дептранс.

На месте уже работают оперативные службы города, который уточняют обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших.

В Дептрансе предупредили, что движение в районе аварии затруднено. Водителей призвали заранее выбирать пути объезда этого участка.

Ранее во дворе жилого дома в Москве водитель сбил 8-летнего мальчика. Инцидент произошел на Булатниковской улице. Ребенка госпитализировали, прокуратура начала процессуальную проверку.

Еще одно ДТП произошло до этого в деревне Толстопальцево столичного района Внуково, где столкнулись автобус № 950 и два автомобиля. Авария произошла на Советской улице. По предварительным данным, в салоне общественного транспорта обошлось без пострадавших.

происшествияДТПгород

