Фото: телеграм-канал "ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЗАНИ"

Три человека погибли после наезда автомобиля на бетонное ограждение в Казани. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города.

По предварительной информации, житель города Тольятти, управляя машиной Lexus, на улице Петербургская нарушил требование дорожного знака "Движение направо" и проехал в прямом направлении. Затем он столкнулся с ограждением.

После этого, по данным ГАИ, автомобиль опрокинулся и наехал на 5 припаркованных авто: ВАЗ-2114, Honda, Toyota, Lada и Kia. Помимо этого, части бетонной конструкции попали на проезжую часть улицы Назарбаева, где на них совершил наезд автомобиль Hyundai Creta. Также фрагменты ограждения повредили припаркованные авто Geely и Nissan.

В результате аварии в машине Lexus началось возгорание. Прибывшие на место полицейские начали тушить огонь, окончательно ликвидировать пожар смог дежурный расчет пожарной части МЧС России.

"В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля Lexus, жители Самарской области, скончались на месте, предварительно, от полученных в результате многофазного ДТП травм", – уточнили в ведомстве.

