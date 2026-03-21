Уголовное дело возбуждено после ДТП с бензовозом под Ростовом

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Ростовской области"

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП с бензовозом в Ростовской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, расследование ведется по части 5 статьи 264 УК РФ. Выясняются обстоятельства случившегося.

ДТП произошло на 34-м километре трассы Ростов – Таганрог 21 марта, столкнулись 4 легковушки и бензовоз. В результате случившегося погибли 3 человека и еще 4 пострадали.

Как сообщили в Минздраве региона, один из пострадавших был оперативно доставлен в больницу Таганрога, его оперируют медики. Еще двое получают лечение в травматологическом отделении.