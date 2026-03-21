21 марта, 19:48
Медики оперируют пострадавшего в ДТП с бензовозом под Ростовом
Медики оперируют одного из пострадавших в ДТП с бензовозом под Ростовом, сообщил Минздрав региона.
По данным ведомства, мужчина с сочетанной травмой был оперативно доставлен в Городскую больницу скорой медицинской помощи Таганрога.
Еще двое пострадавших получают лечение в травматологическом отделении, их состояние врачи оценивают как средней тяжести.
ДТП произошло на 34-м километре трассы Ростов – Таганрог 21 марта, столкнулись 4 легковушки и бензовоз. После случившегося последний загорелся, специалисты ликвидировали возгорание.
Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Ведомство выяснит причины случившегося и соблюдение требований безопасности.