Медики оперируют пострадавшего в ДТП с бензовозом под Ростовом

Медики оперируют одного из пострадавших в ДТП с бензовозом под Ростовом, сообщил Минздрав региона.

По данным ведомства, мужчина с сочетанной травмой был оперативно доставлен в Городскую больницу скорой медицинской помощи Таганрога.

Еще двое пострадавших получают лечение в травматологическом отделении, их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

ДТП произошло на 34-м километре трассы Ростов – Таганрог 21 марта, столкнулись 4 легковушки и бензовоз. После случившегося последний загорелся, специалисты ликвидировали возгорание.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Ведомство выяснит причины случившегося и соблюдение требований безопасности.