Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 21:12

Транспорт

Каску, рентгеновский снимок и красную икру забывали в аэроэкспрессах в апреле

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Пассажиры поездов и автобусов ООО "Аэроэкспресс" в апреле забыли 340 вещей, в том числе рабочую каску, ящик с инструментами и рентгеновский снимок. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

По данным ООО "Аэроэкспресс", 245 предметов пассажиры оставили в пути до аэропорта Шереметьево, а еще 95 – по дороге в Домодедово. При этом 100 человек вернулись за своими вещами.

В компании уточнили, что чаще всего люди забывали в поездах и автобусах зонты, шапки и кепки, наушники и кейсы к ним, а также документы, книги, cумки, рюкзаки, дорожные подушки и зарядные устройства.

Однако, как указал перевозчик, были оставлены пассажирами и необычные предметы. Среди них – рабочая каска, ящик с инструментами, две китайские шляпы, рентгеновский снимок, игрушка для собаки, две банки красной икры и ведро белого цвета.

При этом руководитель пресс-службы компании "Аэроэкспресс" Вера Агафонова отметила, что чаще всего забытые предметы находили сотрудники предприятия перед майскими праздниками – 29 и 30 апреля. Она напомнила, что оставленные в поездах и автобусах вещи хранятся на складе в течение 6 месяцев с момента утери. При этом на складе не хранят продукты, их сразу утилизируют.

Чтобы вернуть потерянную вещь, необходимо обратиться на горячую линию "Аэроэкспресса" или к сменному специалисту в терминале компании и написать заявление. Ответ придет по указанным в заявке контактам.

Склад, где хранятся оставленные в поездах и автобусах предметы, расположен возле Белорусского вокзала. Потерянные вещи будут выданы под расписку при предъявлении документа, удостоверяющего личность человека.

Ранее сообщалось, что с начала этого года пассажиры АО "Мострансавто" забыли на вокзалах и станциях свыше 200 вещей, включая букет тюльпанов, фарфоровую куклу и вышитую крестиком картину. Чаще всего клиенты забывают банковские, транспортные и социальные карты. При этом зимой были и сезонные находки, например термос с чаем.

Сервис "Бюро находок" начал работать на ВДНХ

Читайте также


транспорт

Главное

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

Стоит ли усиливать контроль за подростками в соцсетях?

Мера важна из-за отсутствия у детей чувства ответственности за свои публикации

Читать
закрыть

К чему приведет расширение оснований для лишения водительских прав?

Эксперты уверены: мера может положительно сказаться на безопасности вождения

Читать
закрыть

Как спасти оставленных в автомобиле на жаре животных?

Сначала нужно посмотреть под лобовое стекло – многие оставляют записки с номером владельца

Читать
закрыть

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика