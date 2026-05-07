Каску, рентгеновский снимок и красную икру забывали в аэроэкспрессах в апреле

Пассажиры поездов и автобусов ООО "Аэроэкспресс" в апреле забыли 340 вещей, в том числе рабочую каску, ящик с инструментами и рентгеновский снимок. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

По данным ООО "Аэроэкспресс", 245 предметов пассажиры оставили в пути до аэропорта Шереметьево, а еще 95 – по дороге в Домодедово. При этом 100 человек вернулись за своими вещами.

В компании уточнили, что чаще всего люди забывали в поездах и автобусах зонты, шапки и кепки, наушники и кейсы к ним, а также документы, книги, cумки, рюкзаки, дорожные подушки и зарядные устройства.

Однако, как указал перевозчик, были оставлены пассажирами и необычные предметы. Среди них – рабочая каска, ящик с инструментами, две китайские шляпы, рентгеновский снимок, игрушка для собаки, две банки красной икры и ведро белого цвета.

При этом руководитель пресс-службы компании "Аэроэкспресс" Вера Агафонова отметила, что чаще всего забытые предметы находили сотрудники предприятия перед майскими праздниками – 29 и 30 апреля. Она напомнила, что оставленные в поездах и автобусах вещи хранятся на складе в течение 6 месяцев с момента утери. При этом на складе не хранят продукты, их сразу утилизируют.

Чтобы вернуть потерянную вещь, необходимо обратиться на горячую линию "Аэроэкспресса" или к сменному специалисту в терминале компании и написать заявление. Ответ придет по указанным в заявке контактам.

Склад, где хранятся оставленные в поездах и автобусах предметы, расположен возле Белорусского вокзала. Потерянные вещи будут выданы под расписку при предъявлении документа, удостоверяющего личность человека.

Ранее сообщалось, что с начала этого года пассажиры АО "Мострансавто" забыли на вокзалах и станциях свыше 200 вещей, включая букет тюльпанов, фарфоровую куклу и вышитую крестиком картину. Чаще всего клиенты забывают банковские, транспортные и социальные карты. При этом зимой были и сезонные находки, например термос с чаем.