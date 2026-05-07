07 мая, 19:55

Шоу-бизнес

Долина представила отрывок новой песни, в которой сравнила свой путь с распятием

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Российская певица Лариса Долина опубликовала в своем телеграм-канале отрывок новой песни "Момент истины", в которой сравнила собственный жизненный путь с распятием и рассказала о проклятиях в свой адрес.

"Казнить нельзя помиловать. И запятую где поставишь, чтобы подыгрывать ликующей толпе? Под крики и проклятия на личный эшафот я, словно на распятие, шла, делав шаг вперед", – сказано в тексте композиции.

Премьера новой песни состоится 8 мая на всех музыкальных платформах.

В 2024 году певица стала жертвой мошенников, под влиянием которых продала свою квартиру и передала им деньги. В результате суд приговорил всех злоумышленников, включая Анжелу Цырульникову, Дмитрия Леонтьева, Артура Каменецкого и Андрея Основу, к лишению свободы на сроки от 4 до 7 лет и оштрафовал их.

Спустя время исполнительница оспорила сделку по продаже квартиры и вернула право собственности. Однако это решение спровоцировало волну недовольства общественности, в связи с чем Верховный суд в 2025 году признал хозяйкой жилья покупательницу этой недвижимости Полину Лурье.

Позднее Мосгорсуд решил выселить артистку. В середине января 2026 года адвокат Долиной сообщила, что певица и ее внучка выехали из квартиры, а ключи были переданы новой владелице.

