Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 18:59

В ВОЗ указали на отсутствие вакцин и схем лечения вируса Андес

В настоящее время не существует ни одобренных вакцин, ни схем лечения от хантавируса Андес, сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Анаис Леган на пресс-конференции.

При этом Леган отметила, что ВОЗ поддерживает международные исследовательские программы по ускоренной разработке мер противодействия опасным семействам вирусов, включая хантавирусы.

Главной мерой борьбы с ними на сегодняшний день, по словам эксперта, остается своевременная медицинская помощь.

Вспышка хантавируса произошла на круизном лайнере MV Hondius. По данным ВОЗ, от инфекции погибли 3 человека, которые находились на борту. При этом информация о пострадавших россиянах не поступала.

В ВОЗ считают, что причиной вспышки мог стать вирус Андес, который считается одной из наиболее опасных разновидностей хантавирусов. Летальность при заражении им составляет около 40%.

