05 мая, 16:13

Общество

ВОЗ предположила, что на лайнере MV Hondius произошла вспышка вируса Андес

Фото: AP Photo/Arilson Almeida

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает версию вспышки вируса Андес на борту лайнера MV Hondius. Об этом заявила представитель организации Мария Ван Керкхове.

"Мы работаем, исходя из предположения, что это вирус Андес", – сказала она на брифинге в Женеве.

Окончательные выводы будут сделаны после получения результатов анализов из Национального института по контролю за заболеваниями Южно-Африканской Республики (ЮАР), которые ожидаются в ближайшее время.

Отмечается, что вирус Андес считается одной из наиболее опасных разновидностей хантавирусов. Он передается от грызунов к человеку и распространен в странах Южной Америки. При этом, в отличие от большинства подобных вирусов, он способен передаваться и от человека к человеку. По данным ВОЗ, летальность при заражении может достигать около 40%.

О вспышке хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, стало известно 4 мая. Позднее стало известно, что из 7 зараженных 3 человека скончались, еще один находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей в больнице ЮАР.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что держат ситуацию на контроле. Также в России есть тест-системы на хантавирус, а в профильное ведомство Нидерландов уже направлен запрос о предоставлении результатов лабораторных исследований.

