Собянин сообщил о 18-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Уничтожен еще один беспилотник, направлявшийся в строну Москвы. Это уже 18-й вражеский БПЛА, сбитый на подлете к городу во вторник, 5 мая, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака украинских БПЛА на столицу началась днем 5 мая. Средства противовоздушной обороны продолжают отражать попытки вражеских дронов.

На фоне происходящего аэропорт Шереметьево перешел к работе по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов. Аэропорт Внуково, в свою очередь, не принимает и не выпускает самолеты.