05 мая, 13:16

Происшествия

СК России пообещал расследовать атаку ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ

Фото: МАХ/"ЧЕБОКСАРЫ"

СК РФ будет расследовать атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чебоксары и Чебоксарский округ, передала пресс-служба ведомства.

"Следователи СК России дадут уголовно-правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению преступлений", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ходе атак ВСУ есть не только пострадавшие, но и погибшие.

Об атаке ВСУ на Чебоксары стало известно во вторник, 5 мая. Изначально сообщалось, что в результате атаки БПЛА пострадали три человека, один из которых был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Из-за инцидента на ряде улиц перекрыли движение для пешеходов и транспорта.

Кроме того, власти в экстренном порядке организовали пункт временного размещения (ПВР) для местных жителей. ПВР открыт на базе школы № 57. В нем люди могут получить горячее питание и первую необходимую помощь. Также на месте дежурят сотрудники администрации, психологи и медики.

