Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 14:01

Город

В парке имени Юрия Лужкова откроют инсталляцию ко Дню герба и флага Москвы

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Инсталляцию, посвященную Дню герба и флага Москвы, откроют 6 мая перед северным входом в парк имени Юрия Лужкова. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Торжественное открытие состоится в 11:00. Ожидается торжественная речь директора парка "Кузьминки-Люблино" и представителей Фонда имени Ю. М. Лужкова. Кроме того, для посетителей также выступит кавер-группа.

На празднике ожидается коллективная разминка и вручение специальных стартово-финишных наборов. Затем состоятся забеги: семейный на дистанцию 2,5 километра, с 11:30 до 12:30, а также индивидуальный забег на дистанцию 5 километров, с 11:55 до 12:55. Все победители получат сувениры, памятные медали, а также поборются за призовой фонд. Участие в забегах бесплатное, но по предварительной регистрации.

Кроме того, с 11:30 до 12:30 на площадке пройдут мастер-классы по созданию древа семьи и экосувениров, а с 14:00 до 16:00 здесь организуют акварельный пленэр на свежем воздухе. Участие в мероприятиях бесплатное. Также посетители смогут увидеть фотовыставку "Москва в сердце", которая будет работать рядом с новой инсталляцией до 6 июня.

Ранее москвичей пригласили посетить фестиваль "Московская весна", посвященный Дню Победы и Году единства народов России. На 30 площадках в разных районах города посетителей ждут концерты, спектакли, ярмарки, спортивные состязания. Для детей и подростков подготовили программу с творческими, кулинарными и инженерными занятиями.

Читайте также


город

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика